Si ribalta con il furgone sulla Marosticana, ferito il conducente

Incidente in strada Marosticana verso le 14 di mercoledì17 luglio,. Per motivi in corso di accertamento, il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi fuori strada. Il mezzo si è schiantato prima su un pilone e poi sulla recinzione di una casa. Il conducente è stato soccorso da un'ambulanza del Suem 118. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza del mezzo e la polizia locala di Vicenza per i rilievi del sinistro. Il traffico sulla Marosticana ha subito dei rallentamenti.