Chilometri di coda in autostrada A4 per un tamponamento avvenuto nella mattinata di giovedì tra i caselli di Vicenza Est e Vicenza Ovest in direzione Milano. L'incidente, che ha provocato dei feriti lievi ha bloccato il traffico dal casello di Grisignano fino all'uscita est della città. Sul posto la polizia stradale e due ambulanze del Suem.