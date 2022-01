Incidente in A4, traffico bloccato: 10 chilometri di coda

Traffico in tilt in A4 nella mattinata di martedì per un incidente avvenuto in prossimità del casello di Vicenza Ovest in direzione Venezia. Il sito dell'autostrada segnalava code in uscita al casello di Montecchio Maggiore e traffico intenso anche a Montebello Vicentino.

Alle 9:30 erano quasi 10 i chilometri di coda in autostrada. L'incidente è avvenuto per il ribaltamento di un mezzo che ha interessato la prima corsia e la corsia di emergenza.