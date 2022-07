Incidente in A4: quattro feriti, uno grave

Poco dopo le 17 di oggi, lunedì 25 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Grisignano di Zocco e Padova Ovest per il tamponamento di un autoarticolato da parte di un’auto. I feriti sono stati in tutto quattro.

I pompieri, arrivati da Vicenza e da Padova, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto la conducente, mentre un passeggero ferito gravemente era già stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere stabilizzato. Il ferito in codice rosso è stato elitrasportato all’ospedale di Padova, mentre la donna e due minori sono stati trasferiti all’ospedale di Vicenza.

Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è rimasta bloccata per permettere l'atterraggio dell'elicottero. Sul posto la Polstrada e personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora.