Auto tampona tir, due feriti e disagi al traffico

Un’incidente che avrebbe potuto essere fatale. Nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 13 dicembre, lungo l’autostrada A4 in direzione Milano, tra Vicenza Ovest e Montecchio, una vettura sarebbe entrata in collisione con un tir, scoperchiandosi, per cause ancora in corso di accertamento.

Tempestivo l’intervento del Suem, con i due feriti a bordo dell’auto che sono stati presi in cura dal personale. Fortunatamente, i due sono usciti quasi illesi dall’abitacolo distrutto. L’incidente ha causato disagi alla viabilità in autostrada.