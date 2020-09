Si sgancia la roulotte dal camper, travolti due giovani

Poco dopo le 15,30 del 14 settembre i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP22 Calderina a Gambellara per una roulotte staccatasi dal gancio traino di un camper, che ha investito due giovani studenti delle superiori che stavano camminando sul margine della strada, e che sono rimasti entrambi feriti. All’arrivo dei vigili del fuoco di Lonigo i due studenti erano già stati presi in cura dal personale del 118 per essere trasportati all'ospedale: uno in elicottero e l’altro in ambulanza. La polizia locale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente per determinare le cause della rottura meccanica, che ha provocato il grave incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.