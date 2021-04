Frontale tra due auto, un ferito grave: l'altro conducente fugge nella notte

Intervento del Suem e dei vigili del fuoco per un incidente tra una Punto e una Volvo. I pompieri hanno estratto dall'abitacolo uno dei conducenti che è stato ricoverato al San Bortolo in codice giallo. I carabinieri hanno identificato l'altro uomo, denunciato per omissione di soccorso

È di un ferito il bilancio del frontale tra una Punto e una Volvo avvenuto in via Petrarca a Pojana Maggiore nella notte tra giovedì e venerdì. Attorno alla mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti, assieme al personale dei Suem 118, nel luogo dell'incidente per llberare uno dei due conducenti dall'abitacolo dell'auto dove era rimasto incastrato.

Le operazioni di messa in sicurezza della strada e delle vetture sono terminate verso le 2.

L'uomo alla guida della Punto, un 47enne residente nel Basso Vicentino, è stato traportato all'ospedale di Vicenza con fratture multiple alle gambe. Il conducente della Volvo, un 53enne, sempre della zona, si è invece allontanato rendendosi irreperibile. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi che hanno identificato il fuggiasco dai documenti dell'auto. L'uomo, nella mattinata di venerdì si è recato dai carabinieri di Noventa Vicentina per costituirsi.

Ai militari il 53enne ha detto di essersi spaventato ma di aver chiamato i soccorsi. Per lui è scattato il sequestro della patente e la denuncia per omissione di soccorso. Le indagini dei carabinieri, che hanno sentito anche dei testimoni del posto, proseguono per verificare anche se sussiste l'illecito - per entrambi - di violazione del coprifuoco in base alle disposizioni anti-Covid.