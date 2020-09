Scontro frontale tra ciclisti: in due finiscono in ospedale

Incidente tra ciclisti nella mattinata di domenica ad Asolo in provincia di Treviso. Protagonisti due vicentini che si sono scontrati frontalmente in via Bassane, strada che porta a Monfumo. Sul posto, oltre al Suem 118, anche la polstrada di Treviso che ha effettuato i rilievi del caso.

Lo schianto frontale, avvenuto per motivi in corso di accertamento, è avvenuto tra F.M., 58enne di Rossano Veneto, e B.C., 51enne di San Giuseppe di Cassola. I due hanno riportato un forte trauma facciale e sono stati trasportati in pronto soccorso all'ospedale di Montebelluna. Non sarebbero in pericolo di vita.