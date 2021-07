Frontale auto-camion, ferito un ventenne

È di un giovane ferito e portato in ospedale con un codice di media gravità il bilancio dell'incidente stradale avvenuto alle 6:50 di venerdì in via Maestri del Lavoro a Schio. Per cause in corso di accertamento il ferito, un ventenne, alla guida della sua Volkswagen Golf, si è schiantato frontalmente con un camion.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto il ragazzo, rimasto incastrato nell'abitacolo Il ferito è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illeso l’autista del mezzo pesante.

I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 8:30.