Al volante  ubriaco, centra un palo della luce: l'auto si ribalta in strada

L'incidente è avvenuto nel cuore della notte tra domenica e lunedì. Illesi il conducente e il passeggero: al primo via la patente di guida, a tutti i due multa per violazione del coprifuoco

Nella notte tra domenica e lunedì, poco dopo le 1, E.K.O., uomo 33enne residente a Thiene, alla guida di unìAlfa Romeo 147 stava percorrendo via De Quartieri diretto verso il centro di Thiene. Giunto all'altezza dell'intersezione con via A. Da Giussano, ha perso il controllo del veicolo urtando ed abbattendo completamente un palo dell'illuminazione pubblica, per poi ribaltarsi e finire la corsa trasversalmente alla carreggiata appoggiato sulla fiancata destra. Il conducente ed il passeggero del veicolo fortunatamente non hanno riportato lesioni personali.

Il conducente dell'autovettura è risultato positivo all'etilometro con g/l 2.01 di alcol nel sangue per cui gli agenti della polizia locale, oltre alla denuncia, hanno proceduto con il ritiro della patente di guida nonchè a contestare, sia al conducente che al passeggero dell'auto, la violazione alle norme per la limitazione del contagio da COVID 19.

Rilievi e regolazione traffico a cura di n. 2 pattuglie della polizia locale nordest vicentino.