Schianto tra auto nella notte, madre e figlia in ospedale: una vettura in fiamme

Un violento schianto nella notte, fortunatamente senza gravi conseguenze. L'incidente è avvenuto verso le 1:30 in via Monte Asolone a Colceresa. Una Ford Fiesta, con al volante un 27enne di Salcedo (G.S. le iniziali) si è scontrata - per motivi in corso di accertamento - con una Jeep Compass condatta da A.G.M. 61enne con a bordo M.M. 84enne, figlia e madre, residenti a Dueville.

In seguito all'impatto la Ford Fiesta ha preso fuoco e le fiamme sono state domate dall'intervento dei pompieri di Bassano del Grappa. Entrambi i conducenti, non gravi, sono stati trasportati in ospedale a Bassano del Grappa e dimessi mentre la passeggera è rimasta ricoverata in attesa di valutazione medica, causa fattura arto. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri di Nove e Enego.