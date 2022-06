Si ribalta camion dei rifiuti: traffico in tilt e feriti lievi

Camion dell'asporto rifiuti della multiutility bassanese Etra a pieno carico con due persone a bordo si è ribaltato oggi, 24 giugno attorno alle 10,30 allo svincolo di Camposampiero, lungo la SR 308 "Nuova strada del Santo". Velocità sostenuta nell'affrontare la rotonda, possibile guasto meccanico sono tra le ipotesi più seguite dagli agenti della Polizia Stradale che per ore sono rimasti sul luogo della fuoriuscita autonoma per tentare di ridurre al minimo i disagi alla viabilità. Nessun altro mezzo, per pura fatalità, è rimasto coinvolto nell'incidente. Il conducente del mezzo pesante e il collega dopo essere stati estratti dalla cabina sono stati accompagnati al pronto soccorso del vicino ospedale di Camposampiero. Nonostante il tremendo impatto le loro condizioni sono rassicuranti. Veneto Strade ha fatto sapere che il ripristino completo della viabilità è previsto per le 16. Il camion al momento di ribaltarsi stava procedendo in direzione Castelfranco.