Tragedia in autostrada, due morti: uno è vicentino

È di due vittime il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata del 25 agosto lungo l’autostrada A21, tra Caorso e Castelvetro, nel Piacentino. A perdere la vita i conducenti dell’autocisterna – avvolta dalle fiamme dopo lo scontro – e la persona alla guida del furgone coinvolto nel violento tamponamento.



Si tratta di Nicola Negro, vicentino classe '66, conducente del furgone e di Stefano Cappelletti, veronese del '68, conducente dell'autociaterna.Un'altra persona, alla guida del camion tamponato a propria volta dal furgone, dopo l'impatto con l'autocisterna, è rimasta ferita e trasportata in ospedale per le cure del caso. Le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata sono ancora in corso. Sul posto anche gli operatori della Croce Rossa in sostegno ai tanti automobilisti rimasti bloccati.