Morto carbonizzato in autostrada: è un pensionato la vittima dell'incidente

Ha un nome la vittima del terribile incidente del 2 gennaio avvenuto poco prima del casello autostradale di Montebello Vicentino. Si tratta di Virgilio Busellato, pensionato 67enne residente a Montecchio Maggiore. Il riconoscimento è avvenuto dopo due giorni e un'attività di indagine per capire di chi fosse quel corpo irriconoscibile, completamente carbonizzato, estratto dai vigili del fuoco dall'auto che l'uomo guidava.

Secondo la ricostruzione della Polstrada di Verona, la sua Y10 stava viaggiando in direzione Venezia quando è sbandata ed è stata centrata da una Jeep Cheroke i cui passeggeri - marito e moglie - sono riusciti a scendere poco dopo lo schianto. Il serbatoio della vettura è esploso, avvolgendo entrambe le auto. Per Busellato non c'è stato scampo.

Inizialmente lo stato del corpo non permetteva di stabilire se al volante ci fosse un uomo oppure una donna. Gli investigatori, chiamati a indagare sull'identità della vittima, erano risaliti al proprietario della Y10, Virgilio Busellato, appunto. L'uomo, di Valdagno, si era trasferito 3 anni fa a Montecchio Maggiore. Non aveva figli e i suoi fratelli non vivevano più nel comune castellano.