Auto contro la cuspide dello svincolo: 4 feriti, ragazzo lotta per la vita

Sono gravissime le condizioni del ragazzo di 20 anni - Z.E.A. le sue iniziali - vittima insieme a tre amici del pauroso incidente sull’autostrada A4, domenica mattina in territorio di Castegnato in provincia di Brescia e in direzione Venezia. Il giovane, residente ad Arzignano, è stato ricoverato in codice rosso al Civile e non è ancora stato dichiarato fuori pericolo: meno gravi le condizioni degli altri tre occupanti, comunque tutti ricoverati alla Poliambulanza.

Lo schianto contro la cuspide

Lo schianto intorno alle 10: la vettura, una Lancia Y, avrebbe improvvisamente sbandato fino a schiantarsi contro la cuspide che separa le corsie ordinarie dall’uscita sulla destra. Sull’accaduto indagano gli agenti della Polizia Stradale di Seriate, intervenuti per i rilievi: nonostante l’impatto sia avvenuto a velocità contenuta, il mezzo è andato in gran parte distrutto, con 4 feriti di cui uno in fin di vita.

Sul posto anche ambulanze, automedica e Vigili del Fuoco: non sono mancati i disagi alla viabilità autostradale nel corso delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Proprio per questo la terza corsia è stata chiusa al traffico per qualche ora, causando disagi e rallentamenti.