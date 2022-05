Auto finisce nel fossato di scolo, ferita giovane coppia

Alle 20:40 di martedì i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Montecchio e Montebello al km 316+200 per la fuoriuscita autonoma di un’auto finita fuori strada nel fossato di scolo: due feriti.

I pompieri arrivati da Arzignano, hanno estratto una giovane coppia dalla Fiat Panda, i quali sono stati presi in cura dai sanitari del Suem per essere trasferiti in ospedale. Sul posto il personale ausiliario di autostrada e la polstrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.