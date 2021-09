Incidenti a catena in autostrada, 11 km di coda: 5 persone e 4 cani feriti

Sabato di passione in autostrada con una serie di incidenti avvenuti tra Grisignano e Vicenza Est in direzione Milanoche hanno provocato ben 11 chilometri di coda nella tarda mattinata. Secondo le prime informazioni, da un primo tamponamento iniziale, altri si sono succeduti a catena per la distrazione di alcuni automobilisti che si sono fermati a scattare foto del sinistro. Successivamente un altro tamponamento tra una corriera e un furgoncino ha creato ulteriore problemi al traffico e ai soccorsi.

Sono diverse le ambulanze partite alla volta dei caselli autostradali per soccorrere i feriti, fortunatamente non gravi: in tutto 5, 1 dell'incidente principale e altri 4 da quelli conseguenti. Tra i feriti ci sarebbero anche 4 cani che viaggiavano nelle auto di quelli che si suppone siano vacanzieri al ritorno dalle ferie. Anche per gli amici a 4 zampe sono arrivati sul luogo i soccorsi da parte del servizio veterinario dell'Ulss 8.

Sul posto, oltre al personale del Suem, è intervenuta la polstrada.