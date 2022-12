Tamponamento in A4, schianto tra 2 auto e un furgone: ferito un automobilista

Alle 16:30, di mercoledì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra gli svincoli di Vicenza Ovest e Est poco prima delle gallerie per un tamponamento tra due auto e un furgone con un principio d’incendio di quest’ultimo: una persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati dalla centrale con il personale di prima partenza, hanno messo in sicurezza i mezzi e spento del tutto le fiamme, che hanno riguardato il motore del furgone Citroen Jumper, mentre un automobilista è stato assistito dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.