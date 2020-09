Auto si ribalta dopo lo scontro, due donne ferite

I vigili del fuoco e il 118 sono intervenuti intorno alle 15 del 14 settembre in viale Mazzini, all’altezza di via Btg Framarin, per un incidente stradale tra due auto: una, dopo lo scontro, si è ribaltata su un fianco in mezzo allo spartitraffico. I pompieri accorsi dalla vicina sede hanno messo in sicurezza i mezzi e collaborato con il personale del 118 al soccorso della donna alla guida dell'auto ribaltata: dopo che i sanitari del Suem hanno prestato le prime cure, è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso per ulteriori controlli, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Illesa l’altra donna alla guida della Toyota Yaris. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery