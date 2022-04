Provoca un incidente e poi fugge, pirata incastrato dal targa system

Un'auto pirata era scappata dopo aver provocato un incidente. In poche ore, grazie ai targasystem è stato individuato il responsabile. L’episodio è accaduto il 28 marzo scorso in via Del Commercio ad Arzignano, in prossimità dell’attraversamento ciclopedonale.

Dopo il tamponamento tra le due auto, senza feriti, il veicolo responsabile ha ripreso la marcia allontanandosi verso l’anello rotatorio di via Industria, senza fornire alla controparte i propri dati.

La conducente del veicolo tamponato, classe 90 residente in vallata, ha contattato il comando della polizia locale di Arzignano riferendo quanto accaduto. Gli operatori, raccolte tutte le informazioni dalla conducente danneggiata, ha postoin essere specifica attività investigativa di carattere tradizionale ma anche mediante sistema targa system ubicato nelle vicinanze.

Dopo aver sentito alcuni testimoni e vagliati i dati forniti dalle telecamere, nella mattinata di mercoledì gli operatori hanno individuato il veicolo che si era dato alla fuga. il veicolo datasi alla fuga. Una volta rintracciato, il conducente, un 28enne, ha ammesso le proprie responsabilità. La polizia locale ha proceduto alla denuncia secondo i termini di legge.