Incidente in A4, camion si ribalta: ferito l'autista

Incidente in A4 tra i caselli di Montebello Vicentino e Montecchio Maggiore in direzione Venezia. Per cause in corso d'accertamento, un camion è uscito dalla careggiata, ribaltandosi in un campo. L'autista è rimasto ferito e sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem e l'elisoccorso che ha portato l'uomo in ospedale.

L'incidente ha causato alcuni rallentamenti sul tratto autostradale interessato, al km 314.