Schianto in A22, muore un vicentino nel tamponamento tra auto e tir

È un vicentino la vittima del drammatico incidente stradale sull'Autostrada del Brennero accaduto nel primo pomeriggio di martedì 23 febbraio. Si tratta di Flavio Cariolato, sessantenne titolare titolare della "FC di Cariolaro Flavio e C. sas", che vive da tempo a Gardone Val Trompia ma originario di Pozzoleone.

Stando a quanto appreso poco prima delle 14.30, un'auto che viaggiava in direzione Nord avrebbe tamponato un mezzo pesante che la precedeva per cause ancora da chiarire, in prossimità del casello dell'A22 di Nogarole Rocca, al km 244. Scattato l'allarme, sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con l'eliambulanza e i vigili del fuoco con 2 mezzi e 5 operatori, per dare sostegno al personale medico e mettere in sicurezza i veicoli.

Ad avere la peggio è stato Cariolaro, deceduto sul posto nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, mentre è rimasto illeso l'autista del mezzo.

Nel frattempo, a poche decine di metri di distanza altre 3 auto sarebbero rimaste coinvolte in un tamponamento, ma fortunatamente non ci sarebbero feriti nell'episodio.

È la Polizia Stradale di Verona Sud ad occuparsi dei rilievi del caso. Durante le operazioni di soccorso l'autostrada è stata completamente chiusa al traffico istituendo l'uscita obbligatoria al casello di Nogarole Rocca: a causa dell'incidente si sono sviluppate code di 8 chilometri di lunghezza.

Solo dopo le 17.30 l'autostrada è stata riaperte e il traffico ha iniziato a tornare normale.