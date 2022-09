Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 20 settembre, ad Asolo, nel trevigiano, per fortuna senza conseguenze gravi. Da quanto ricostruito, in via Cavin dei cavai un ciclista di Cassola, classe 1959, sarebbe stato colpito da un’auto che svoltava.

Sul posto è intervenuto immediatamente il personale del Suem. Il ciclista se l’è cavata con qualche botta a un'anca e al gomito sinistro.