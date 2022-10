L'auto prende fuoco dopo lo schianto con la moto, in ospedale un centauro

Alle 20:15, di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Bressanvido per un incidente stradale tra un’auto e una moto con conseguente incendio della macchina. Ad avere la peggio nell'incidente è stato il centauro, che ha subito delle ferite nella caduta.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno spento con la schiuma l’auto, mentre il motociclista è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale per dei controlli. Sul posto i carabinieri per deviare il traffico ed eseguire i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.