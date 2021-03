Perde il controllo dell'auto e sradica una ringhiera: paura per una mamma e suoi gemellini

Nel primo pomeriggio di martedì, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Roma a Grumolo delle Abbadesse per un’auto finita contro una ringhiera.

I pompieri arrivati da Vicenza hanno messo in sicurezza il mezzo ed estratto la conducente, rimasta bloccata nell’Audi A4. La donna è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem 118 per essere portata in ospedale. La conducente è stata probabilmente colta da un malore prima di finire contro il muretto la ringhiera e siepe dell’abitazione. Illesa la nonna e i due neonati che erano a bordo dell'abitacolo. I bimbi sono stati affidati al papà.

La Polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza con la rimozione del mezzo da parte del soccorso stradale.