Frontale tra auto: vigile del fuoco fuori servizio presta i primi soccorsi

Sabato, poco prima delle 10, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in località Barbano di Grisignano di Zocco per un incidente frontale tra due auto.

I primi soccorsi sono stati dati da un Vigile del fuoco di passaggio, che ha anche allertato i soccorsi. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Dacia Sandero una coppia rimasta ferita come anche il conducente dell’Opel Corsa.

Tutti i feriti sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 accorsi sul posto con l’automedica e due ambulanze per essere stabilizzati e trasferiti in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.