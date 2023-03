Schianto frontale contro un'autocisterna: muore un 86enne

Giovedì mattina, poco dopo le 11, sulle strade al confine con la provincia veronese, si è consumata l'ennesima tragedia. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot 206condotta da un 86enne si è scontrata frontalmente con un'autocisterna mentre stava transitando su via Calderina, a Gambellara.

I pompieri accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte dell’autista della Peugeot 206. Sono ora in corso le operazioni di rimozione dell’autocisterna con relativo rimorchio e dell’auto. I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi.