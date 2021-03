Furgone rovesciato sulla Provinciale, illeso l'autista

Alle 15:30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pista de Veneti a Schio per un furgone rovesciato sulla provinciale: illeso il conducente. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista era già uscito illeso dal furgone. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora.