Furgone esce di strada e si rovescia, ferito anziano

A mezzogiorno di oggi, mercoledì 28 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Restena a Nogarole Vicentino per la fuoriuscita autonoma di un furgone cassonato, finito rovesciato dopo la perdita di controllo dell’anziano alla guida, che nell’occasione rimasto ferito.

I pompieri accorsi dal distaccamento di Arzignano, hanno messo in sicurezza il mezzo e coadiuvato le operazioni di soccorso del personale sanitario del Suem. L’uomo è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.