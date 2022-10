Pauroso incidente tra due auto e un furgone

Brutto incidente nella mattina di oggi, mercoledì 12 ottobre, anche se per fortuna non sembrano esserci feriti gravi. Alle 8:06 un’ambulanza del Suem è intervenuta a San Nazario, in seguito a un brutto frontale tra due autovetture che ha visto il coinvolgimento un terzo veicolo, andato a urtare i mezzi al centro della carreggiata.

Come scritto in precedenza, non risultano feriti gravi. I conducenti sono stati trasportati al pronto soccorso in codice verde. Si segnalano disagi alla circolazione.

AGGIORNAMENTO ORE 10:20

Alle 8:20 di oggi, mercoledì 12 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS47 all’altezza dell’abitato di Carpanè, a San Nazario, per un incidente stradale tra due auto e un furgone, nel quale sono rimaste ferite due persone.

I pompieri, arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Mercedes classe A una donna 76enne, rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo. La donna è stata presa in cura dal personale del Suem e trasferita in ospedale, come anche la conducente della Ford Fiesta venuta fuori autonomamente. Illeso l’autista del furgone Iveco Daily.

I carabinieri e la polizia locale hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato e si sono formate code chilometriche. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.