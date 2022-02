Frontale tra 2 auto, due donne ferite: una è grave

È di due donne ferite, di cui una grave, il bilancio dell'incidente avvenuto lunedì pomeriggio, poco dopo le 15, sulla Sp46 in località Asse tra Torrebelvicino e Valli del Pasubio.

Secondo una prima ricostruzione due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente. Le due persone rimaste coinvolte nello schianto sono state estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco di Schio e portate all'ospedale di Santorso - una in codice rosso e l'altra in codice giallo - da un'ambulanza del Suem.

I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fusion la passeggera, rimasta incastrata nell’abitacolo, illeso il conducente. Ferita anche la conducente della Volkswagen Golf. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.