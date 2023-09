Frontale sulla tangenziale, un ferito

Poco prima delle 5 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 46 tra Vicenza e Costabissara lungo la nuova tangenziale per lo scontro frontale tra due auto, di cui una finita rovesciata: un ferito. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le tre persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario del Suem. Necessarie le cure ospedaliere per il conducente della Subaru Forrester, assistite sul posto le due persone a bordo della Volkswaghen Tiguan. Durante le operazioni di soccorso la tangenziale è rimasta chiusa al traffico. I carabinieri hanno eseguito i rilievi del sinistro, sul posto anche le volanti della polizia di stato. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate alle 7:00.