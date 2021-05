Frontale tra una Smart e un'Alfa: una donna in ospedale

Poco prima delle 21:00 di mercoledì, i vigili del fuoco sono intervenuti tra Via Italia e via Trieste a Creazzo per lo scontro semifrontale di due auto: ferita una donna. I pompieri arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dalla Smart una donna rimasta incastrata al posto guida.

La conducente è stata presa in cura dal personale sanitario del Suem e trasferita in ospedale. Assistito sul posto l’autista dell’Alfa Romeo Mito. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.