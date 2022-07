Frontale tra due auto, i conducenti in ospedale

Alle 7:10 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Maestri del Lavoro a Schio per un incidente stradale frontale tra due auto: due feriti, coinvolto d striscio un terzo mezzo. I pompieri arrivati dal locale distaccamento hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto da una Ford Fiesta il conducente rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo.

Il ferito è stato stabilizzato dal personale del Suem e trasferito in pronto soccorso all’ospedale di Santorso, come anche il conducente della Volkswagen Golf ferito in maniera più lieve. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.