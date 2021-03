Frontale tra due auto davanti alla questura: ferita una donna

Alle 19:30 di venerdì i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Mazzini davanti alla questura di Vicenza per lo scontro tra due auto. Il bilancio è di una donna ferita.

Un automobilista che viaggiava verso viale Trento, ha perso il controllo dell’auto oltrepassando la siepe della carreggiata andando a scontrarsi contro una Volkswagen Polo. I pompieri arrivati dalla vicina sede, hanno messo in sicurezza le auto, mentre la donna è stata presa in cura del personale sanitario del SUEM per essere trasferita in ospedale. Illeso l’altro automobilista.

La polizia locale ha eseguito i rilievi dell’incidente per ricostruire la dinamica del sinistro.