Schianto auto-moto, tre feriti: due in gravissime condizioni

Drammatico incidente nel pomeriggio di sabato. La coppia in sella alla moto è finita in ospedale in codice rosso, ricoverato anche il conducente di una Mini Cooper

Grave incidente a Villaverla, poco prima delle 16 di sabato 03 aprile. G.R., uomo 54enne di Thiene, alla guida di motociclo Yamaha Granturismo e con a bordo E.A., donna 50enne di Bassano del Grappa, stava percorrendo via Roma proveniente da Vicenza con direzione Thiene.

Giunto all'altezza del civico 132, non è riuscito a evitare l'impatto con una Mini Cooper, condotta da A.T., uomo 30enne residente a Vicenza, che proveniva dalla parte opposta e, per cause in corso di accertamento, aveva invaso la corsia dell'altro senso di marcia, dalla quale proveniva il motociclo.

A seguito del sinistro il conducente e la passeggera del motociclo sono stati trasportati dall'elisoccorso in codice rosso a Vicenza, ricoverati in rianimazione, mentre il conducente della Mini Cooper è stato portato con l'ambulanza n codice giallo all'ospedale di Santorso. Rilievi e regolazione traffico a cura della polizia locale nordest vicentino.

Gallery