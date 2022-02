Schianto tra due auto, grave una 17enne

Incidente poco dopo mezzogiorno in strada Marosticana all'altezza di Polegge. Una Fiat Panda, diretta verso Vicenza, per motivi in corso di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta scontrandosi frontalmente contro una Mercedes Cla. Nell'impatto, ad avere la peggio è stata una ragazza di 17 anni seduta nel sedile anteriore della Mercedes.

La giovane è stata soccorsa da un'ambulanza del Suem arrivata sul posto e portata in ospedale in codice rosso con politraumatismi e unb forte trauma cranico. Feriti, ma in modo più leggero, anche i conducenti delle due auto. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia locale.