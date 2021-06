Frontale auto-autocarro: in ospedale un 51enne

Alle 18:30 di venerdì 11 giugno. S.T., un 51enne di Marano Vicentino, alla guida di VW Golf stava percorrendo via Colleoni, proveniente dal Centro Storico di Thiene e diretto a Marano Vicentino. Giunto in prossimità della rotatoria con via Vittorio Veneto, per cause in corso di accertamento, perdeva il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta ed andando a collidere frontalmente con l'autocarro BRT condotto da M.L., uomo 55enne di Sarcedo, che proveniva dalla rotatoria.

A seguito dell'urto il conducente della Golf veniva trasportato - in codice giallo - da ambulanza 118 al pronto soccorso di Santorso. Illeso il conducente dell'autocarro. Intervenuti sul posto anche i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza l'autovettura VW Golf. Rilievi e regolazione intenso traffico a cura di due pattuglie della polizia locale nordest vicentino.