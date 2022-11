Frontale nella notte, in quattro all'ospedale

Brutto incidente nella nottata. Intorno all’1 di domenica 27 novembre, lungo la strada Provinciale 46 a Valli del Pasubio, è avvenuto un frontale tra due vetture, in seguito del quale sono rimaste ferite quattro persone.

Tempestivo l’intervento del Suem, con l’elicottero di Trento e due ambulanze. Due pazienti sono stati portati a Santorso, uno a Valdagno e uno a Trento, quest’ultimo con una prognosi di trauma toracico e addominale. Nonostante tre pazienti siano stati trasportati in codice rosso, le loro condizioni si sarebbero dimostrate in seguito non così gravi.