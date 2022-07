Fa cadere motociclista e scappa, denunciato e ritiro della patente

Taglia la strada alla moto, per poi darsela a gambe. Grazie al lavoro della polizia, però, l'uomo è stato individuato e denunciato. La storia ha avuto luogo a Tezze sul Brenta, dove una pattuglia del Consorzio NE VI., che si trovava in servizio di controllo del territorio, è stata allertata da alcuni passanti che riferivano di una persona riversa a terra in mezzo alla via Jonoch a Stroppari di Tezze sul Brenta. Gli agenti si sono prontamente recati sul posto dove hanno trovato una donna riversa sull'asfalto e poco distante il motociclo, che conduceva, e dal quale era rovinosamente caduta. Gli agenti hanno fatto intervenire l'ambulanza del 118 che trasportava la conducente a Bassano del Grappa presso l'ospedale. In stato confusionale, la conducente del motociclo ha riferito agli agenti di essere caduta da sola. Le numerose persone lì presenti dichiaravano di non avere visto nulla, sicché gli agenti effettuavano i rilievi di rito.

Gli elementi raccolti non rendevano però così chiara la dinamica dei fatti, e così gli agenti si sono recati al pronto soccorso per sentire ancora la conducente del motociclo, la quale ha riferito ancora ricordi confusi. Gli agenti allora hanno esaminato le registrazioni delle immagini del sistema di videosorveglianza del Comune di Tezze sul Brenta, con l'aiuto del quale, è emerso una ben diversa dinamica dell'accaduto. Le immagini mostravano la presenza di una manovra pericolosa del conducente di una Mercedes che ha tagliato la strada al motociclo, provocando la caduta del motociclista e, dopo l'urto, si è allontanata lasciando il motociclista riverso sull'asfalto.

Un rapido lavoro di ricerca ha permesso di identificare la Mercedes e il suo conducente, che, convocato presso la sede del distaccamento, dapprima ha negato ogni addebito, per poi confermare i fatti riferendo di essersi allontanato per paura. L’uomo è stato denunciato per i conseguenti reati, e gli è stata ritirata la patente.