Esce di strada con l'auto, ferito il conducente

Poco prima delle 17:30, di sabato 6 aprile, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SS 47 in località Cismon del Grappa del comune di Valbrenta per un’auto finita fuori strada appena sotto la massicciata della linea ferroviaria: un ferito. I pompieri arrivati da Bassano del Grappa, hanno messo in sicurezza la Ford Focus ed estratto il conducente rimasto incastrato. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale a Bassano. La polizia stradale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.