Esce di strada con l'auto e abbatte un palo del telefono, ferito il conducente

Alle 19:30 di venerdì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo SP 8 in Via Rampezzana a Barbarano Mossano per un’auto finita fuoristrada in un campo agricolo dopo aver anche abbattuto un palo del telefono: ferito il conducente.

I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem per essere trasferito in ospedale. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo le 21 circa.