Schianto in A4, esce di strada con l'auto e poi si allontana

Verso le 2 della notte tra giovedì e venerdì, la squadra dei vigili del fuoco di Lonigo è intervenuta in autostrada A4 tra gli svincoli di Montebello e Montecchio Maggiore per un’auto finita fuori strada nel canale di scolo adiacente la corsia di soccorso: irreperibile il conducente. I componenti della squadra hanno messo in sicurezza l’auto finita e controllato tutte le zone adiacenti alla ricerca del conducente, insieme al personale del Suem 118. Esito delle ricerche negative. Successivamente è stato appurato che l’uomo si è allontanato da solo dal punto dell’incidente.