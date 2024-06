Esce di strada con l’auto in A4, ferito il conducente

Alle 16:30, di sabato 22 giugno, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4, tra gli svincoli di Vicenza Ovest ed Est in direzione Venezia, per un’auto finita fuori strada sotto il piano stradale: ferito il conducente.



I vigili del fuoco arrivati dalla centrale, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo dell’Opel Corsa. Il ferito è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto la polizia stradale e gli ausiliari dell’autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.