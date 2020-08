Esce di strada col furgone e sfonda la vetrina di un estetista: paura per i clienti

Un furgone Mercedes, guidato da S.R. donna 37enne di Chiuppano, per ragioni al vaglio della Polizia Locale Nordest Vicentino, manovrando nel parcheggio presente tra le vie 25 Aprile e 4 Novembre, ha perso il controllo del mezzo centrando, con la parte anteriore del furgone, il centro di estetica “La Clinica” di Thiene. L'incidente è accaduto martedì poco prima di mezzogiorno.



Dentro il centro estetico il titolare, i commessi ed i clienti, impauriti, hanno lanciato immediatamente l’allarme. Fortunatamente il bilancio dell’incidente, che avrebbe potuto essere molto più pesante, conta solo danni al veicolo e all'edificio. Sul posto sono intervenuti per i rilievi di rito, una pattuglia della Polizia Locale Nordest Vicentino ed una squadra dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area e per le valutazioni del caso circa la staticità dell'immobile colpito dall'autocarro.

