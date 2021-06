Schianto auto-moto: centauro rischia di perdere la gamba

Via Monte Pasubio

Mercoledì, intorno alle 13.30, i sanitari del Suem 118 sono intervenuti a Dueville, in via Monte Pasubio, per un grave incidente che ha visto coinvoto un'auto ed una moto.

Secondo le prime informazioni, il centauro, a seguito dello schianto è sbalzato a terra e versa in gravi condizioni soprattutto perchè rischia di perdere una gama. L'uomo è stato portato in codice rosso all'ospedale San Bortolo di Vicenza.

Sul posto sono è intervenuta una pattuglia del consorzio di polizia locale Nordest Vicentino che sta cercando di far chiarezza sull'accaduto.