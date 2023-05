Scontro auto-bici lungo la Marosticana: ciclista in ospedale

Incidente stradale martedì mattina, poco dopo le 8, a Dueville.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, una Land Rover si è scontrata con un ciclista all'altezza di via Marosticana. Entrambi procedevano nella stessa direzione (Sandrigo) quando, per cause in corso di accertamento, sono entrati in collisione e il ciclista è finito a terra. Gli agenti della polizia locale di Monticello Conte Otto, intervenuti sul posto, stanno cercando di ricostruire l'accaduto.

Il ciclista è stato soccorso e trasferito dai sanitari in ospedale a Vicenza.