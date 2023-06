Schianto auto-moto: 50enne finisce in ospedale

Sabato sera, intorno alle 20, un 50enne è rimasto vittima di un incidente stradale mentre era in sella alla sua motocicletta. Per cause in corso di accertamento, un trentenne di Dueville alla guida di una Renault Clio, all'altezza di viale dei Martiri, non è riuscito ad evitare l'impatto contro la motocicletta

In seguito all'impatto il motociclista è finito a terra. Sul posto i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il motociclista in codice giallo all'ospedale di Vicenza.

Una pattuglia del distaccamento di Sandrigo del Consorzio polizia locale Nordest Vicentino si è occupata dei rilievi.