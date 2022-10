Due incidenti nella notte, abbattuti una recinzione e un lampione

Due brutti incidenti nella nottata di ieri. Poco dopo le 1 di sabato 1 ottobre, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Carpellina a Rosà per un’auto finita contro due piante e la recinzione di un’abitazione dopo la perdita di controllo del conducente, rimasto ferito.

I vigili del fuoco del distaccamento di Bassano del Grappa hanno messo in sicurezza il suv, mentre l’autista è stato preso in cura dal personale del Suem e trasferito in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro.

Mezz’ora prima i vigili del fuoco avevano prestato soccorso ad un altro automobilista, che dopo aver perso il controllo dell’auto in via Baracca a Tezze sul Brenta, ha abbattuto un palo dell’illuminazione. Nessun danno fortunatamente per il conducente.