A passeggio con un'amica, investita da un'auto "pirata"

È caccia a un'auto "pirata" che nella notte tra il 20 e il 21 giugno in via Piovega Nord a Villanova di Camposampiero ha investito una donna, poi si è dileguata senza prestare soccorso. Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri che anche attraverso la videosorveglianza comunale stanno cercando di rintracciare il responsabile del reato. Nel caso fosse rintracciato rischia una denuncia per omissione di soccorso e fuga da incidente con feriti. L'attività dell'Arma è andata avanti per oltre un'ora nel tentativo di repertare possibili spunti investigativi.

Cosa è successo

Come riporta Padovaoggi, La vittima dell'investimento, una donna di 49 anni di Vicenza, stando a una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione di Noventa Padovana stava passeggiando con una amica residente a Villanova. Ad un tratto è sopraggiunta un'auto che ha colpito la donna di Vicenza e sfiorato la sua amica. Nell'oscurità non è stato possibile riconoscere l'auto. L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. Sul luogo dell'investimento oltre ai carabinieri sono intervenuti i sanitari del Suem 118. La ferita è stata stabilizzata e successivamente trasportata al vicino ospedale di Camposampiero. Terminati gli accertamenti clinici del caso è stata giudicata non in pericolo di vita.